França vence Luxemburgo com gol e assistência de Mbappé

Com mais uma grande atuação de Mbappé, a França venceu Luxemburgo por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no estádio Saint-Symphorien, na cidade de Metz. O camisa 10 deu assistência para o gol de Kolo Muani e fechou a vitória na reta final deste primeiro teste antes da disputa da Eurocopa 2024. Além disso, Jonathan Clauss também deixou sua marca no triunfo francês.

Dessa maneira, a seleção comandada pelo técnico Didier Deschamps agora começa a pensar no próximo e último compromisso nesta Data Fifa, antes do início da Eurocopa, que será disputada na Alemanha. A França vai enfrentar o Canadá no próximo domingo (9), em Bordeaux, encerrando a fase de testes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a estreia francesa na Euro será dia 17 de junho, contra a Áustria. Os outros adversários no Grupo D são Holanda e Polônia.