Fortaleza abre vantagem sobre CRB na final da Copa do Nordeste

Com atuação marcante de Moisés, o Fortaleza saiu na frente na final da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (5/6), no Castelão quase lotado, o Leão cearense aproveitou o fator campo e venceu por 2 a 0. O primeiro, golaço do atacante, que além deste tento, fez outras jogadas sensacionais que levantaram a torcida. Dessa forma, o atacante mostrou que está en grande fase. Afinal, na semifinal contra o Sport, em Recife, naquele 4 a 1, ele fez três gols, dois espetaculares. Com mais este tento, Moisés é o artilheiro da Copa do Nordeste, com sete gols. E foi ele quem iniciou a jogada do segundo gol, de Lucero.

Este resultado faz o Fortaleza, que tenta o tri da competição, jogará pelo empate, na volta, em Maceió, neste domingo. Já o CRB tem de vencer por dois gols para levar aos pênaltis, ou conseguir um triunfo acima de três gols para garantir o caneco. O Fortaleza já levantou a “Lampions League” em 2019 e 2022. Mas o o CRB corre atrás do seu primeiro título. O máximo que conseguiu foi o vice-campeonato em 1994 (perdeu para 0 Sport).

