Fluminense pode ter retorno de Samuel Xavier para clássico contra Botafogo

O Fluminense contará com um retorno importante para o clássico contra o Botafogo. O lateral-direito Samuel Xavier treinou sem restrições nesta quarta-feira (5) e estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Ele sofreu uma lesão no pé direito no jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores em abril, e ficou ausente por um mês.

Assim, o meia-atacante Marquinhos, que vem atuando improvisado na lateral direita, pode retornar para sua função de origem. Diniz, aliás, tem utilizado o jogador constantemente na temporada, considerando-o um coringa no elenco tricolor.

Além de Samuel Xavier, o Fluminense poderá contar também com os retornos do meia Gabriel Pires e do zagueiro Manoel, que se recuperaram de lesão e participaram da atividade no CT Carlos Castilho.