Flamengo é multado pela Conmebol em jogo contra o Bolívar

O clube foi denunciado no artigo 12.2 C do código disciplinar da confederação, que fala em “acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico” pelo estouro de 34 bombas no setor Norte do estádio.

“Antes do início do protocolo de saída das delegações para o campo de jogo (entre os minutos -10 e -5) os torcedores da equipe local localizados no setor da galeria norte do estádio ativaram 5 bombas sonoras. Isto se repetiu no protocolo de saída com 4 ativações dos mesmos elementos, bem como nos minutos 2, 38, 39, 42, 44+1, 55, 58, 80 e 90+2, fazendo um total de 34 detonações. Todas essas ativações foram realizadas no setor galeria norte do estádio”. segundo relato oficial.