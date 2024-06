Flaco López deve voltar a ganhar chances após saída de Endrick

Argentino é a grande aposta do Palmeiras para suprir saída de joia palestrina. Centroavante foi titular no começo do ano, mas perdeu espaço Crédito: Jogada 10

O Palmeiras já se prepara para ter uma vida sem Endrick. A joia palestrina já está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América e, após a competição, vai direto para a Espanha se tornar o novo jogador do Real Madrid. Contudo, o Verdão não deve ir ao mercado para repor sua saída e deve apostar novamente em Flaco López. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O argentino era titular absoluto da equipe no Campeonato Paulista e terminou o Estadual como artilheiro da competição, com 10 gols em 15 jogos. Contudo, após a conquista do tricampeonato paulista, Flaco López, mesmo de contrato renovado, perdeu espaço na equipe e começou a receber menos minutos nas partidas.