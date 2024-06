Felipe volta ao Vasco após 12 anos; relembre última passagem

Maestro retornou em 2010 para período que durou até o fim de 2012; craque venceu a Copa do Brasil com o Vasco

Felipe encerrou a carreira em 2013, atuando pelo Fluminense. Ele estava desde julho de 2010 no Vasco, ficando até o fim de 2012. Na ocasião, quando o Cruz-Maltino fazia mudanças no departamento de futebol, o meia se desentendeu com René Simões, saindo pela porta dos fundos à época.

O Vasco está perto de anunciar o ex-jogador Felipe como diretor técnico de sua SAF. Muito próximo do presidente Pedrinho, o ex-lateral e meia voltará ao clube que o revelou 12 anos depois de sua saída. O Jogada10 relembra, então, como foi a última passagem do jogador em São Januário.

Nesta primeira temporada de volta à Colina, Felipe marcou um gol e contribuiu com cinco assistências. No ano seguinte, apesar de um péssimo começo de campanha no Carioca, o Maestro ajudou no melhor ano do Vasco desde 2000.

Felipe era sonho da torcida desde sua saída, em 2002. Após passagens por Flamengo e Fluminense, o craque foi para o Al-Sadd (QAT) em 2005, permanecendo até 2010. O Vasco, então, anunciou seu retorno em julho do mesmo ano. Ele reestreou em empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, em 1º de agosto.

Simões tinha sido contratado no dia 3 de dezembro de 2012 para ser Diretor de Futebol do clube. No dia 21, porém, rescindiu o contrato do jogador após entrevista em que Felipe reclamava de não ter recebido salário.

Ele foi um dos principais atletas na conquista inédita da Copa do Brasil, em junho de 2011. Também ajudou no vice-campeonato brasileiro e na campanha de semifinalista da Sul-Americana do mesmo ano. Foram sete gols e duas assistências.

Em 2012, participou ainda mais, com cinco bolas na rede e cinco passes para gols. No entanto, o time não alcançou os objetivos, ficando fora da Libertadores de 2013. Ao fim do ano, houve a citada briga com René Simões, que o dispensou do elenco. Ele disputaria a temporada seguinte com o Fluminense, anunciando aposentadoria ao fim da mesma.

Além do título da Copa do Brasil, o ponto alto do retorno de Felipe foi em duelo contra o Flamengo. Pela semifinal da Taça Rio 2012, o craque marcou dois gols na vitória por 3 a 2, no Nilton Santos, ajudando na classificação vascaína.

