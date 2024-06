Fábio, do Fluminense, pode atingir marca histórica na Libertadores

Goleiro tem 106 e, caso repita feito de chegar à final com o Tricolor, se igualaria como jogador com mais partidas na competição

Seriam mais seis jogos entre oitavas, quartas e semifinal, além da grande decisão, totalizando sete. Se estiver em campo em todos eles, o veterano igualaria Ever Almeida , ex-goleiro paraguaio e ídolo do Olímpia, que chegou às 113 aparições entre 1973 e 1991.

Com 106 no total, Fábio já é o recordista dentre os brasileiros em tal quesito. E ele chegaria a 113 caso o Tricolor voltasse à final da competição, como fez em 2023 – assumindo que ele não se ausentasse em nenhum dos compromissos.

O goleiro Fábio pode chegar a mais uma grande marca em sua carreira ainda em 2024. Isso porque o arqueiro do Fluminense, de 43 anos, pode se tornar o jogador com mais partidas na história da Libertadores .

Sua estreia foi em 2001, atuando nas duas últimas rodadas da fase de grupos pelo Vasco – duas vitórias. Depois, só em 2008 voltou a disputar a Libertadores, desta vez pelo Cruzeiro. Foram oito edições (2008, 09, 10, 11, 14, 15, 18 e 19), totalizando 81 jogos, com 44 vitórias, 19 empates e 18 derrotas, gerando um aproveitamento de 62,1%. Sua melhor participação com a Raposa foi o vice-campeonato, em 2009.

Já pelo Flu, são três participações em seus três anos de Laranjeiras: 2022, 2023 e 2024. No período, já totalizou 23 jogos, com 15 vitórias, cinco empates e três derrotas. São incríveis 72,4% dos pontos disputados. Teve participação direta no inédito título da Libertadores, conquistado na final contra o Boca Jrs (ARG), na tarde do dia 4/11/2023, no Maracanã.

Lista dos jogadores com mais jogos pela Libertadores

Ever Almeida (Paraguai) – 113 Sergio Aquino (Paraguai) – 110 Fábio (Brasil) – 106 Enzo Perez (Argentina) – 99 Franco Armani (Argentina) e Vladimir Soria (Bolívia) – 96

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.