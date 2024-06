Endrick brinca sobre Mbappé no videogame e exalta Vini Jr: ‘Que vença a Bola de Ouro’

Na Seleção Brasileira, Endrick, que se despediu, recentemente, do Palmeiras, busca não pensar no Real Madrid. Afinal, o atacante só se apresentará ao clube espanhol daqui a mais de um mês e meio. No entanto, acompanhando o noticiário, ele comentou sobre a contratação do francês Mbappé. Aliás, ao falar sobre o seu novo companheiro, Endrick brincou ao dizer que o jogador é muito “roubado” no videogame.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele é muito roubado, né? Não sai do meu time do FIFA, não sai do meu time do Ultimate Team, porque ele é um cara que é completo. Ele tem velocidade, tem chute, tem drible e eu fico muito feliz porque, como eu falo, ninguém é maior do que a Seleção, ninguém é maior do que o Palmeiras, ninguém é maior do que o Real Madrid, então, sempre que vêm jogadores de alto escalão é maravilhoso” disse o garoto. Roubado, na linguagem dos jogos de videogame, significa que um jogador é muito bom.