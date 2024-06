Edmundo sai em defesa de Rayan após protestos dos torcedores do Vasco

Edmundo saiu em defesa do atacante Rayan após protestos de torcedores do Vasco nesta quarta-feira (5), no CT do Almirante. Ex-jogador e ídolo do clube, ele afirmou que o problema do time cruz-maltino passa longe de ser o jovem de 17 anos.

“O problema do Vasco não está em Rayan. Ele precisa estar pronto para entrar em um time bom. Assim, ele será bom e muito importante. Em um time ruim, todo mundo é ruim”, disse o ‘Animal’, durante live em seu canal no YouTube.

Cria da base cruz-maltina, Rayan foi um dos mais cobrados e ouviu gritos de “preguiçoso”. Os laterais Puma Rodríguez e Victor Luis, assim como outros jogadores, também pararam para ouvir as reclamações dos vascaínos.