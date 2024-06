Dívida pode decretar a saída de Fausto Vera do Corinthians

Fausto Vera vive um momento de baixa no elenco do Corinthians e pode respirar novos ares a partir das próxima semanas

O nome do volante Fausto Vera ganhou força nos bastidores do Corinthians. Nesta quarta-feira (5), o Atlético-MG foi apontado como provável destino do jogador, mas até o momento, não houve proposta oficial na mesa do Timão.

De acordo com a informação da Gazeta Esportiva, o Corinthians não descarta liberar o meio-campista. Porém, gostaria de valorizar ao máximo o valor da venda. O motivo é a dívida pela compra do atleta junto ao Argentino Juniors, atualmente em R$ 17 milhões.