Cuiabá e Vitória empatam e seguem sem vencer pelo Brasileirão

Em duelo de desesperados por pontuação, Cuiabá e Vitória resumiram as últimas atuações e ficaram no empate zerado, na Arena Pantanal, nesta quarta-feira (5/6), em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes pecaram na parte criativa e se complicam para a sequência.

Com o resultado, os times seguem sem vencer no Brasileirão 2024 e se afundam na zona de rebaixamento. O Dourado é o lanterna, com apenas um ponto, enquanto o Leão da Barra está na 19ª posição, com apenas dois pontos.

O primeiro tempo das equipes foi de pouco repertório e muita troca de passes sem criatividade. Pelo lado dos donos da casa, o atacante Isidro Pitta teve a melhor chance em chute no travessão. Do outro lado, Caio Vinícius perdeu uma chance clara após cruzamento de Alerrandro. Depois desses dois lances o jogo ficou mais aberto, mas nenhuma equipe caprichou o suficiente para tirar o zero do placar.