Cristiane atribui seu momento na Seleção ao Flamengo: ‘Não é só por nome’

Com o fim dos amistosos contra a Jamaica, com duas vitórias por 4 a 0, o sentimento de Cristiane é de felicidade e orgulho. Aos 39 anos, a atacante reforçou que o seu retorno à Seleção é por conta do que vem fazendo no Flamengo, por merecimento.

“Estou muito feliz e orgulhosa. Minha volta para a Seleção foi a construção de tudo o que eu tenho feito lá no Flamengo, da forma que eu tenho jogado. É por merecimento, como o Arthur sempre diz, ninguém vai estar aqui só por nome, não é só porque é a Cristiane, a Marta, porque jogou cinco Olimpíadas, eles observam tudo”, disse Cristiane.