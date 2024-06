Com seis gols em cinco jogos, Pedro ganha música e se firma no Flamengo

Pedro estufou as redes contra Vasco, Millonarios, Amazonas, Bolívar e Corinthians, respectivamente. Após ser pressionado por melhores atuações e resultados, Tite ganhou um fôlego extra no clube. Afinal, os jogadores rubro-negros cresceram de produção, conquistaram cinco vitórias consecutivas e atualmente estão na liderança do Brasileirão.

O Flamengo vive um momento especial na temporada e deve muito ao talento de Pedro. Afinal, são seis gols do atacante nos últimos cinco jogos. O camisa 9 se firmou como titular depois da chegada de Tite e tem sido peça fundamental no sistema ofensivo rubro-negro.

Números de Pedro

Nas últimas semanas, Pedro entrou na lista dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. Além disso, ele também chegou ao top-5 dos atacantes brasileiros com mais gols na Libertadores. O camisa 9 estufou as redes 21 vezes nesta temporada e é o artilheiro do país em 2024.

O bom momento fez com que torcedores rubro-negros criassem uma música em homenagem ao atacante. O cântico é uma adaptação de “Derrama Senhor”, uma canção muito frequente em cultos e eventos religiosos. O camisa 9 aprovou a letra nas redes sociais.