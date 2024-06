Capitão no título da Libertadores, Nino visita o CT do Fluminense

Capitão do Fluminense na conquista da Libertadores em 2023, o zagueiro Nino visitou o CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (5). Ele tirou fotos com os jogadores do Tricolor e com uma réplica da taça da competição continental.

Durante a visita, os antigos companheiros demonstraram carinho pelo defensor. No último final de semana, Nino marcou seu primeiro gol defendendo o Zenit, clube pelo qual se sagrou campeão da Copa da Rússia, em decisão contra o Baltika Kaliningrad.

Nino deixou o Fluminense em 2023

Ao longo de sua passagem pelo Fluminense, entre os anos de 2019 e 2023, Nino disputou 244 partidas, com 13 gols e sete assistências. O defensor deixou o clube carioca no final da última temporada, quando foi vendido para o Zenit por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões). Além da Libertadores, ele fez parte do elenco que conquistou os Estaduais de 2022 e 2023.