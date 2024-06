Bernard faz revelação bombástica ao desembarcar para assinar com Atlético

Bernard lembrou quando deixou o Atlético e como fazia para acompanhar o time do coração longe do Brasil

Novo contratado do Atlético, Bernard já está em Belo Horizonte e inicia em duas semanas a preparação para voltar a vestir a camisa alvinegra. Ele está liberado para jogar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências. No entanto, o meia ressaltou que nunca deixou o clube mineiro de lado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Afinal, em rápida entrevista no desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o atleta garantiu que sempre virava madrugadas fora do Brasil para acompanhar o futebol do Galo.