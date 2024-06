Bernard admite ansiedade para estreia e projeta briga por posição no Atlético

Bernard já tem data marcada para se apresentar no Atlético. Antes disso, ele terá um período de 15 dias de férias e fará uma pré-temporada antes de estrear. No último domingo (1), o atacante recebeu uma grande recepção dos torcedores do clube mineiro e afirmou que, por estar atuando recentemente, a adaptação não será difícil.

“Tenho um tempo para descansar, 15 dias antes de me apresentar na Cidade do Galo. Uma mini pré-temporada. A partir de julho, espero estar afiado. Sei dos objetivos e metas do clube. Sei da responsabilidade. Tenho certeza de que foco e entrega não faltarão”, disse Bernard para a TV do Galo.

Desse modo, Bernard se torna a principal contratação do Atlético para o restante da temporada. Ele saiu do clube em 2013 e defendeu o Panathinaikos, da Grécia, antes do retorno. Na primeira passagem, conquistou a Libertadores.