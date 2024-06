Batalha judicial entre Vasco e 777 promete esquentar nos próximos dias

Após a decisão da justiça que retirou o comando do futebol do Vasco da 777 Partners, o clube está bem próximo de viver dias de uma guerra judicial. Afinal, logo após a ruptura que entregou o poder à parte associativa com o presidente Pedrinho, as duas frentes se preparam para mover ações. Isso irá ocorrer tanto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto na mediação de arbitragem, que ficará a cargo da Fundação Getúlio Vargas. A informação é do portal “ge”.

No momento, a empresa norte-americana pretende recorrer, algo que deve acontecer entre quarta e quinta-feira. Com um agravo interno da decisão em segunda instância na Vara Empresarial do TJRJ. Diante desta queda de braço, a não concessão de efeito suspensivo da liminar preocupou a 777, visto que não teve tempo para preparar contra-argumentos para rebater o corpo jurídico do Vasco.