Atlético-MG veta a saída de Igor Rabello ao Santos

Peixe tentou a contratação de Igor Rabello, mas a diretoria do Galo vetou a saída do zagueiro

Apesar de insistir na contratação, o Galo não abre a possibilidade de liberar o jogador. O grande motivo é a falta de opção no sistema ofensivo. Antes de o Peixe buscar Igor Rabello, o Atlético-MG negociou Jemerson com o Grêmio.

Nesta quarta-feira (5), o nome do zagueiro Igor Rabello, atualmente no Atlético-MG, foi ligado ao Santos. O clube da Baixada Santista busca se reforçar para a sequência da Série B e viu no atleta uma excelente oportunidade. O principal motivo é a sua posição de reserva com o técnico Diego Milito.

A única possibilidade de mudança no cenário é o Galo ir ao mercado de transferências e trazer ao menos dois zagueiros, o que no momento, é inviável. Além da questão de opções no setor, a comissão técnica ainda conta com o jogador para sequência do ano.

Vale citar, que nesta temporada, Igor Rabello participou de 13 jogos do Atlético-MG, mas atuou em apenas quatro como titular.

Igor Rabello e a sua relação com o Galo

Ao saber do interesse do Santos, Igor Rabello não forçou a barra para ser negociado. O defensor tem um papel importante no vestiário e foi capitão por muito tempo.