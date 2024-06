Após goleada, torcedores do Vasco protestam em frente ao CT Moacyr Barbosa

Grupo estende faixas chamando o elenco de 'frouxo', 'vagabundo' e 'medíocre' e cobra jogadores na porta do Centro de Treinamento do Vasco

Após a goleada sofrida no clássico, o Vasco tem convivido com protestos da torcida. Assim, na manhã desta quarta-feira (5), um grupo de torcedores foi à porta do CT Moacyr Barbosa manifestar-se contra os jogadores e o atual desempenho da equipe na temporada. No último domingo (2), a equipe carioca sofreu sua maior goleada para o rival Flamengo, 6 a 1, no Maracanã, o que causou a revolta dos vascaínos.

Um dos jogadores mais cobrados foi o atacante Rayan, de 17 anos, revelado nas divisões de base do clube carioca. Nesse sentido, o jovem parou o carro e abriu a janela para conversar com membros do movimento.