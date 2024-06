Vini Jr é o primeiro brasileiro artilheiro do Real Madrid desde Ronaldo Fenômeno

Com o gol em mais uma final de Champions League, Vini Jr garantiu a artilharia isolada do Real Madrid na temporada. Assim, o atacante quebrou um jejum de 18 anos, visto que o último brasileiro a terminar um ano como goleador máximo do clube merengue foi Ronaldo Fenômeno, em 2006.



O brasileiro superou seu melhor desempenho pelo clube. Dessa forma, a temporada 2023/24 foi a que o camisa 7 do Real Madrid marcou mais vezes. Nesse sentido, com 24 gols, o atleta superou os números do ano passado, quando encerrou a temporada 2022/23 com 23 gols marcados.

Além disso, o atacante se tornou o mais jovem da história a balançar as redes em duas decisões consecutivas, superando Lionel Messi, algo que o qualifica ainda mais para a disputa da Bola de Ouro. Ele também, ao lado de Rodrygo e Éder Militão, entrou na lista dos brasileiros, que ergueram a taça do torneio continental em duas oportunidades.