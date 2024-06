Veja situação dos jogadores em fim de contrato com o Fluminense

O Fluminense conta com sete jogadores de seu elenco principal com contrato ‘próximo’ do fim. O zagueiro Marlon, por exemplo, tem empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk (UCR) se encerrando no dia 31 deste mês.

Marcelo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Manoel e Jan Lucumí (este, por empréstimo) têm vínculo que acabam em 31 de dezembro. Já Marquinhos está emprestado pelo Arsenal até 1º de janeiro de 2025.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Clássicos e busca por recuperação: veja o calendário de junho do Fluminense