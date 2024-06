Trio do Flamengo marca gol em um mesmo jogo após quase três anos

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol tiveram participação decisiva no clássico entre Vasco e Flamengo. Afinal, os três marcaram os últimos gols da goleada por 6 a 1 no Maracanã. O trio histórico não estufava as redes em um mesmo jogo há quase três anos.

A última vez aconteceu no dia 29 de setembro de 2021. Na época, Flamengo e ABC se enfrentavam pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol (2x), Michael e Donato contra, os comandados de Renato Gaúcho golearam por 6 a 0 no Maracanã.