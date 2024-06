Terceira audiência por reforma do estádio do Vasco é marcada; saiba

A terceira e última audiência pública para debater o Projeto de Lei da reforma de São Januário, casa do Vasco, já tem data: será na próxima terça-feira (11), no próprio estádio Cruz-Maltino, às 19h (de Brasília).

A informação é do portal “ge”, divulgada nesta terça (4). A audiência servirá para discutir a transferência do potencial construtivo de São Januário para outras áreas do RJ, dando sequência, assim, aos trâmites pela reforma do estádio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira das três audiências aconteceu na Câmara de Vereadores, enquanto a segunda foi na Barra da Tijuca, área que deve receber o potencial construtivo.