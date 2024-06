Seleção feminina volta a vencer a Jamaica por 4 a 0

Em noite de testes do técnico Arthur Elias na Arena Fonte Nova, o Brasil venceu com facilidade. Vitória contou com gol de falta de Marta

A Canarinho entrou em campo com uma equipe modificada em comparação com a que venceu as jamaicanas pelo mesmo placar no sábado, em Pernambuco.

A Seleção Brasileira está no Grupo C das Olimpíadas e vai estrear contra a Nigéria, no dia 25 de julho, em Bordeaux. Na sequência, enfrenta o Japão, no dia 28, no Parc des Princes, em Paris, e a Espanha, no dia 31, de novo no Stade de Bordeaux.

Como foi o jogo

A Jamaica não viu a bola no primeiro tempo. A Seleção Brasileira, assim como no primeiro amistoso, dominou as ações da primeira etapa. O gol saiu logo aos seis minutos, em jogada de velocidade pelo lado direito. Gabi Portilho achou Debinha dentro da área, que mandou a bola para o fundo da rede. Faltou um pouco mais de capricho da equipe de Arthur Elias no último passe para que a Canarinho fosse para o vestiário com um placar maior.

Diferentemente da etapa inicial, a Jamaica começou bem o segundo tempo, levando perigo ao gol de Natascha. No entanto, o Brasil ampliou o placar aos 19′. Em escanteio cobrado por Yasmin, Jheniffer estufou a rede de Sydney Scheider. O terceiro, aliás, saiu aos 33′, mais uma vez com Jheniffer, que recebeu assistência de Cristiane. Posteriormente, para fechar com chave de ouro, a Rainha Marta marcou o quarto gol, de falta. Assim, o Brasil fez uma grande atuação em Salvador.