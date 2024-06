Savinho almeja título da Copa América e classifica como ‘o maior sonho da carreira’

O atacante Savinho, do Girona, vive momento especial na carreira. Afinal, após fazer uma boa temporada no time espanhol, foi presenteado com uma convocação para a Seleção Brasileira para disputar os amistosos nos Estados Unidos e, posteriormente, a Copa América. Aliás, para ele, conquistar a taça do torneio é o seu maior sonho.

“Meu maior sonho foi chegar na Seleção. Mas, agora, neste exato momento, é ganhar a Copa América. Lógico que todos os jogadores têm o sonho de jogar Copa do Mundo. Mas estou vivendo o presente, então meu maior sonho é conquistar essa Copa América”, disse Savinho. Além disso, ele explicou sobre como prefere jogar no ataque.