São Paulo deve manter Sabino no elenco até o final da temporada

Defensor atuou apenas 28 minutos com a camisa do Tricolor, mas deve permanecer até fim do ano pelo seu custo benefício

Mesmo com pouco tempo jogado na temporada, o zagueiro Sabino deve ter seu tempo prolongado no São Paulo. Com contrato apenas até o final de junho e com 28 minutos dentro de campo, o defensor deve estender seu contrato até o final de 2024 e ser uma opção para o técnico Luis Zubeldía.

Sabino chegou ao Morumbi em março, com vínculo de pouco mais de três meses, como experiência. O jogador estava livre após deixar o Sport e em recuperação de lesão no pé, que foi tratada justamente no São Paulo.