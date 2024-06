São Januário amanhece pichado após goleada histórica sofrida pelo Vasco

Torcedores protestam na Colina Histórica após a goleada por 6 a 1 no clássico com o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Na estreia do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco sofreu uma goleada histórica por 6 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, o que causou a revolta da torcida. Diante disso, São Januário amanheceu com os muros pichados nesta terça-feira (4), com protestos contra o elenco cruz-maltino. Assim, quem passasse pela Colina Histórica podia ver frases como "elenco de finados" e "frouxos". Ainda na manhã desta terça-feira (4), os funcionários do clube carioca pintaram os muros novamente.