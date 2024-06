Santos terá disputa pela lateral direita na ausência de JP Chermont

Fábio Carille tem três opções para lugar de JP que estará com a Seleção Brasileira sub-20 durante a Data-Fifa

O Santos não contará com o lateral-direito JP Chermont no duelo contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira (7), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estará a serviço da Seleção Brasileira sub-20 durante a Data-Fifa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, três jogadores tentão convencer o técnico Fábio Carille de que podem ser titulares: Rodrigo Ferreira, Hayner e Aderlan. O último, aliás, era titular do Peixe até sofrer uma fratura na mão direita na estreia do Santos pela Série B frente ao Paysandu.