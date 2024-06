Santos flerta com possível início de uma crise na temporada

O Santos perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e engatou sua segunda derrota seguida na competição, um feito inédito nesta temporada. A queda para a terceira colocação, os maus resultados e as lesões de jogadores importantes fazem, aliás, com que o Peixe flerte com uma crise já no meio do ano.

Ainda não se fala de uma crise na Vila Belmiro. Contudo, era esperado que o Santos estivesse em uma situação mais confortável na Série B. Uma das razões da baixa produtividade passam pelas lesões de jogadores importantes. Afinal, o Peixe perdeu João Paulo, Guilherme, Pedrinho, Furch e João Schimdt nos últimos jogos. A previsão é que nenhum deles volte na próxima rodada.