Ronaldo crava sucesso de Endrick no Real Madrid e cita favoritos à Bola de Ouro

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Ronaldo confia em uma grande trajetória de Endrick no Real Madrid, clube ao qual atuou entre 2002 e 2007. A joia se despediu do Palmeiras na última semana e passará a defender o time espanhol após a Copa América.

“Embora o Endrick seja um muito novo, acredito que ele vai tirar de letra essa mudança para o Real. É um atacante com muito talento que vai ficar mais forte e experiente no clube madridista. Claro que o início tende a ser difícil, envolve também uma mudança cultural, de país, são muitas coisas que precisamos aprender, absorver, adaptar”, iniciou ele, em entrevista à Betfair.

“Mas é só olhar pro que ele fez com a seleção brasileira na Data-Fifa passada: chegou e já marcou gol, entregando um bom jogo contra espanhóis e ingleses. Não acho que vai ser diferente no Real Madrid”, acrescentou.