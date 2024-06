Presidente do Cuiabá revela que Vasco e Cruzeiro fizeram sondagens por Deyverson

“A gente fez uma tentativa de negociar o Deyverson. Primeiro vou deixar claro que ele treina normalmente com o grupo, não está afastado. Não tivemos nenhuma proposta, só clubes que me ligaram. O Cruzeiro, o Vasco me ligou na semana retrasada. Apenas sondagem, nada oficial. Nossa tentativa de negociá-lo não se concretizou”, disse em entrevista ao portal “ge”.

A novela entre Deyverson e Cuiabá teve um novo capítulo. O presidente do clube, Cristiano Dresch, voltou atrás e afirmou que está disposto a contar com o atacante. No momento, o jogador está sem atuar desde 17 de abril e ainda não definiu seu futuro. Além disso, o mandatário citou que o atleta, de 33 anos, não teve propostas oficiais, porém Cruzeiro e Vasco fizeram sondagens recentes.

“A partir de agora, jogar ou não depende somente do atleta. O treinador novo chega e quer usar tudo o que tem à disposição. É o atleta de maior salário do clube, então o Petit conta com ele e vai fazer um trabalho de prepará-lo”, completou.

Retorno depende do atacante

No dia 27 de abril, o mandatário destacou em uma entrevista coletiva que Deyverson não vestiria mais a camisa do Dourado. Na ocasião, ele também afirmou que tomou esta decisão, pois o atleta tem acordo verbal para assinar um pré-contrato com outra equipe. No entanto, mudou de opinião em algo que parecia irreversível.

“A gente agora precisa do Deyverson. No ano que vem ele vai conseguir se empregar em outro clube, mas no momento não apareceu nada. Não tem sentido ter um atleta que está com os vencimentos em dia e não poder contar com ele. Contamos com ele e é algo que estávamos construindo há algum tempo”, frisou.