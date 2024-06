Por que Mbappé visitou CT do Real Madrid na adolescência? Entenda

Mbappé, novo jogador do Real Madrid, tem diversas fotos dentro das instalações do clube quando tinha 14 anos

O Real Madrid contratou Mbappé e realizou o sonho de infância do atleta que sempre sonhou vestir a camisa do clube. Isso ficou claro porque o francês compartilhou fotos da infância no CT merengue, inclusive com Cristiano Ronaldo, que aproveitou para mandar um recado comovente.

Diante das fotos, uma dúvida pairou na internet brasileira e fez aumentar as buscas pelo assunto: por que Mbappé tem fotos em um ambiente aparentemente exclusivo e controlado? Qual a ligação dele? Dos pais deles? Aliás, ele jogou na base do clube? Parece um tema complexo, mas a resposta é bem simples.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mbappé visita CT do Real

A visita aconteceu em 2012, quando Mbappé tinha apenas 14 anos. Isso porque os pais dele foram convidados por Zidane, que na época atuava como um “olheiro” do clube. O objetivo era fazer com que garotos promissores conhecessem as instalações e, quem sabe, se tornarem atletas da base do clube.