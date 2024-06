Palmeiras marca jogo-treino para testar time da Copa América

O Verdão perderá até quatro jogadores para as seleções sul-americanas. Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia), Endrick (Brasil) e Piquerez (Uruguai – ainda sem convocação definida). Assim, esta semana do Palmeiras será para descanso, mas também para preparo.

Após o duelo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco ganhou três dias de folga. Assim, eles devem se reapresentar apenas na quinta-feira (6). No sábado (08), o Palmeiras tem um jogo-treino marcado às 10h, na Academia de Futebol para dar ritmo aos jogadores que devem ganhar as vagas dos convocados. O adversário não foi definido e a partida não terá transmissão.

As alterações que Abel deve fazer no Palmeiras

Contudo, o Verdão vai usar a atividade para definir quem ficará com as vagas dos convocados. Com as possíveis saídas para a Copa América, Abel sabe que vai precisar mudar no time. A mais nítida está na defesa. Afinal, sem Gustavo Gómez, Luan e Murilo devem fazer a dupla de zaga. Já na ausência de Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista brigam por uma vaga.

Já no lugar de Richard Ríos, o treinador também não deve ter muita dor de cabeça, já que Aníbal Moreno é titular absoluto e vem atuando com frequência ao lado de Zé Rafael. Gabriel Menino também é opção.