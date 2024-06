Neymar supera expectativas e arrecada valor recorde em leilão

O leilão promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr, ocorrido na noite dessa segunda-feira (3), superou todas as expectativas. Afinal, o valor foi recorde e vai ajudar várias crianças e adolescentes.

No total, foram 24 lotes disponíveis para compra. Entre eles, itens raríssimos, como um relógio doado pelo apresentador Fausto Silva, uma camisa do último jogo de Pelé assinada pelo Rei do Futebol, uma chuteira de ouro 18 quilates e até um churrasco com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo.