Mirassol x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol enfrentará o Guarani nesta terça-feira (4) às 19h, no Estádio José Maria Campos Maia, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Com 11 pontos em sete jogos, o Leão busca se aproximar do G4 – atualmente ocupa o oitavo lugar na tabela. Dos últimos nove pontos em disputa, somou quatro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mirassol perdeu apenas uma das últimas 15 partidas em casa e mantém 100% de aproveitamento em seus domínios na competição nacional. Por isso, o comandante Mozart exige atenção dos jogadores e excelência para vencer o duelo entre paulistas.