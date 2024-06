Mirassol faz grande atuação, bate Guarani e encosta no G4 da Série B

No duelo entre paulistas, Leão não toma conhecimento do Bugre e vence por 3 a 0 em exibição para festa de seus torcedores

Com uma atuação de encher os olhos, o Mirassol não tomou conhecimento do Guarani e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira (4), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. O duelo ocorreu no Estádio Campos Maia, o Maião. Os anfitriões seguem com 100% de aproveitamento atuando em seus domínios.

O meia Danielzinho abriu o placar na primeira etapa em uma linda jogada. Isaque, que entrou no decorrer da partida, marcou o segundo gol e, para fechar a brilhante partida do Mirassol, o atacante Fernandinho marcou o terceiro gol, selando a vitória do Leão

Mirassol entra na briga pelo G4

Assim, o time comandado pelo técnico Mozart chegou a 14 pontos em oito rodadas e ocupa a sexta colocação e segue na briga para entrar no G4. Por outro lado, o Guarani passa a ser o lanterna da competição com apenas quatro pontos.