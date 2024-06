Luan recebe proposta para sair do Palmeiras

Zagueiro Luan foi sondado novamente pelo futebol mexicano e pode negociar a sua transferência para o exterior Crédito: Jogada 10

O zagueiro Luan pode ser o próximo jogador a sair do Palmeiras. Desta vez, o interessado é o Club América, um dos maiores e populares do México. Nesta terça-feira (4), a diretoria do Verdão recebeu uma proposta pela compra definitiva do atleta e abriu negociação. Apesar do interesse em vender o atleta, o Palmeiras bateu o pé nos bastidores e informou que o jogador só sai com o pagamento da multa rescisória. De acordo com a matéria do ge, o valor oferecido pelo time mexicano não é tão abaixo.

Agora, fica a expectativa para que o América volte a carga pela contratação nos próximos dias e confirme a compra. O jogador, muito querido por Abel Ferreira, também já manifestou que gostaria de respirar novos ares na carreira. André Jardine é o grande interessado em Luan Por trás do interesse do América em Luan está o técnico André Jardine. Atualmente no time mexicano, o comandante trabalhou no sub-20 do Verdão e conhece o jogador de longa data. Devido a simpatia pelo estilo de jogo e a personalidade dentro de campo, o entendimento é que ele pode agregar muito em seu elenco para jogar a Liga MX.