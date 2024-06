Kaio Jorge dá aval, e Cruzeiro avança em negociação pelo atacante

Atacante se anima com proposta da Raposa, e concretização do acerto fica por conta de pagamento fixo e bônus ao clube italiano

O Cruzeiro está próximo de confirmar a contratação do atacante Kaio Jorge junto à Juventus, da Itália. O jogador já acenou positivamente para a transferência, e a negociação segue com foco nas formas de pagamentos e bônus. A informação é do portal ‘ge’.

A proposta do clube mineiro é de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), incluindo valores fixos e bônus. A quantia garantida de pagamento, aliás, é de 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) previstos por metas, como quantidade de jogos e convocações para a Seleção Brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desse modo, o projeto do Cruzeiro e o tempo de contrato foram essenciais para a aceitação de Kaio Jorge. As conversas são conduzidas por Alexandre Mattos, CEO de futebol da equipe celeste.