Jornalista detona Marcelo: ‘Arrogante e nojento’

“Foi arrogante e nojento com o torcedor. O Marcelo, que hoje está no Fluminense, tratou o torcedor com uma marra que é de se revoltar. Aquele tipo de gente né, que cresce, ganha dinheiro, ganha fama e perde a humildade”, salientou.

Asmar, aliás, usou o título da Champions League do Real Madrid, no fim de semana, para fazer uma comparação entre jogadores.

“Marcelo, você é multicampeão, mas para mim, você não é mais do que ninguém. Para mim, todo mundo é igual e o Vinícius Júnior foi exemplo disso… aliás um belo exemplo do Vinícius Júnior, que depois do jogo foi lá, pulou no meio da torcida. Para mim não merece a imagem de Ídolo que tem. Jogou muito, um dos melhores que eu vi, agora essa arrogância, essa marra, já é uma característica do Marcelo há um bom tempo”, finalizou.