Internacional vence Tomayapo e define, no sábado, seu destino na Sula

Triunfo na Bolívia por 2 a 0 leva o time aos oito pontos no Grupo C. No sábado, encara o Delfín e só a vitória o leva aos playoffs

Na noite desta terça-feira (4/6), o Internacional venceu o Real Tomayapo por 2 a 0, em jogo adiado pela Sul-Americana. O duelo foi no Estádio IV Centenário, em Tarija, na Bolívia e os gols do Colorado foram de Bruno Gomes e Alario. Mas o Colorado, que tinha como objetivo fazer ao menos três gols de diferença, massacrou o frágil rival. Afinal, mandou duas bolas na trave, perdeu pênalti (com Alario) e lamentou dois gols anulados por detalhes.

A definição da segunda vaga do Grupo C será no sábado, quando o Internacional receberá o Delfín, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os dois estão empatados em pontos (oito) e saldo (dois). Mas o time equatoriano, por ter mais gols marcados (9 a 5), jogará pelo empate. Quem vencer irá aos playoffs da Sula (contra um terceiro colocado da Libertadores). O líder do Grupo C, com 12 pontos e avançou diretamente. O Tomayapo terminou na lanterna com um ponto.

Inter domina e sai na frente no 1º tempo

Como era esperado, o Internacional dominou . O Tomayapo nitidamente não queria passar novo vexame e jogou com cinco defensores e dois volantes que fechavam os espaços. O Inter jogou com jogadores bem abertos Bustos (direita) e Hyoran e Alan Patrick chegando na área com Alário. Assim, teve 75% de posse e todos os ataques de perigo nos 45 minutos iniciais. Quase marcou com Bustos aos dois minutos, chegou a ter um gol anulado, com Alan Patrick, mas não balançava a rede.