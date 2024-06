Grêmio vence o Huachipato e avança na Libertadores

Com gol de Diego Costa no início da partida, Tricolor aplica 1 a 0 e se classifica para as oitavas. Resta saber se em primeiro ou em segundo

Em partida (atrasada) válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio visitou e venceu o Huachipato (CHI) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (04). Com o resultado, o Tricolor se gatantiu nas oitavas de final da competição, mas ainda está em segundo no Grupo C, com nove pontos em 5 jogos. Já os chilenos foram eliminados, ficaram em terceiro e disputarão a Sul-Americana, com oito pontos.

O Grupo C tem ainda a liderança do The Strongest (BOL), com dez pontos, e o Estudiantes (ARG), lanterna, com quatro. O Grêmio encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores no próximo sábado (08), quando recebe o Estudiantes (ARG), às 19h. Por conta da interdição da Arena, o confronto será realizado no Couto Pereira, estádio do Coritiba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o time comandado por Renato Gaúcho entrará em campo precisando de uma simples vitória para avançar em primeiro e pegar o Penãrol (URU) nas oitavas de final. Caso fique em segundo, o adversário será o Fluminense.