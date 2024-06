Grêmio se empenha nos bastidores para voltar do Chile vivo na Libertadores

O embate atrasado pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores ocorre na cidade de Talcahuano, às 21h (de Brasília), no estádio CAP. Dois resultados são interessantes para o Imortal. Afinal, uma vitória classifica a equipe brasileira, pois, além de um confronto direto, este será o último compromisso do Huachipato, na fase de grupos do torneio. O resultado positivo permite o Tricolor alcançar os nove pontos e assumir a segunda colocação do grupo. Também não poderá ser mais ultrapassado pelo oponente chileno.

O Grêmio tem uma das suas primeiras finais antecipadas da temporada, nesta terça-feira (4). Isso porque enfrenta o Huachipato, no Chile , e o duelo pode representar a sua sobrevivência na Libertadores. Assim, nos bastidores, a diretoria e a comissão técnica se empenham para impedir qualquer situação que possa tirar o foco do jogo decisivo.

Consequentemente, o Grêmio mantém até a esperança de assumir a primeira posição do Grupo C, em caso de novo triunfo no próximo compromisso. Um empate contra o Huachipato deixa a definição da vaga nas oitavas para a partida contra o Estudiantes. Por outro lado, a derrota no embate tira as chances do Tricolor se classificar. Desta forma, restaria brigar pela participação nos play-offs da Sul-Americana, no último jogo, diante dos argentinos.

Uma eliminação causaria abalo na torcida que aguardou quatro anos para ver novamente o Imortal na principal competição de clubes do continente. O Tricolor Gaúcho deixou o torneio na fase de grupos apenas duas vezes em sua história, em 1982 e 1990. Já em 2021, a queda ocorreu ainda na etapa preliminar.

Renato Gaúcho pode ser trunfo para o Grêmio

A equipe tem o privilégio de ter o maior ídolo da sua história como técnico. Renato Portaluppi tem conhecimento das consequências que uma eliminação pode trazer. Com isso, seu empenho se concentra em incentivar os jogadores no vestiário e garantir, pelo menos, o empate no Chile. Como a equipe não se encontra nas condições ideais, a influência da gestão do grupo ganha mais relevância.