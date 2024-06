Governo do RJ homologa Fla-Flu como vencedores de licitação do Maracanã

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira (4), a homologação da vitória do Consórcio Fla-Flu na licitação do Maracanã. Assim, a dupla, que administra o estádio provisoriamente desde abril de 2019, ficará responsável pela manutenção do complexo (também do Maracanãzinho) nos próximos 20 anos. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este foi o segundo processo licitatório desde a reforma do estádio para a Copa de 2014, com investimento de mais de R$ 1 bilhão, e teve três concorrentes. Além de Flamengo e Fluminense, o Vasco e a WTorre em consórcio e o grupo Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha, também disputaram o pleito.