França x Luxemburgo: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho para amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (4), França e Luxemburgo se enfrentam às 16h (de Brasília), no Stade Saint-Symphorien, em Metz, na França.

Como chega a França

Os atuais vice-campeões mundiais aparecem como grandes favoritos para conquistar o título da Eurocopa. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps quer aproveitar os amistosos desta Data Fifa de junho para encerrar a preparação e chegar ao torneio em grande fase.

A grande novidade desta convocação da França é o retorno de N’Golo Kanté, campeão da Copa do Mundo de 2018. Além disso, Barcola, jovem atacante que se destacou com a camisa do PSG, também ganhou uma oportunidade na lista francesa.