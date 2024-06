Flamengo vende André a clube português e fatura quase R$ 3 milhões

O Flamengo acertou a venda do atacante André ao Estrela da Amadora. O jogador já estava emprestado ao clube de Portugal, que pagou 500 mil euros (R$ 2,87 milhões na cotação atual) para ficar com 60% dos direitos econômicos do atleta.

O montante vai cair na conta do Rubro-Negro somente no mês que vem, uma vez que o novo vínculo de André com o Estrela da Amadora terá validade a partir do dia 1° e vai até 31 de julho de 2028. A venda foi concluída em abril, mas o clube lusitano manteve a negociação em sigilo até o fim do Campeonato Português.