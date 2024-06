Flamengo marca seis gols em um mesmo jogo e relembra os tempos de JJ

Em 2019, os comandados do Mister golearam por 6 a 1 em duas rodadas do Brasileirão

O Flamengo não vencia por 6 a 1 em em um jogo há quase cinco anos. A última vez aconteceu no dia 5 de dezembro de 2019, diante do Avaí, no Maracanã. Com gols de Reinier (2x), Gabigol, Arrascaeta, Diego Ribas e Lincoln , os rubro-negros golearam pelo mesmo placar no Brasileirão.

O Flamengo não tomou conhecimento do Vasco no Maracanã e goleou por 6 a 1 na sétima rodada do Brasileirão. Assim, os comandados de Tite conquistaram um resultado inédito no clássico e relembraram os tempos gloriosos de Jorge Jesus no futebol brasileiro.

Além disso, os comandados de Jorge Jesus também golearam por 6 a 1 no segundo jogo do técnico português. A partida aconteceu no dia 14 de julho de 2019, diante do Goiás, também no Maracanã. Na época, Rafinha realizava sua estreia pelo clube. Arrascaeta (2x), Bruno Henrique e Gabigol (2x) marcaram os gols do duelo.

Ídolo do Flamengo

Com uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa, uma Recopa e um Carioca, Jorge Jesus conquistou cinco títulos e sofreu apenas quatro derrotas no Flamengo. O técnico português ficou um ano no clube e marcou uma era no futebol brasileiro.

Momento de Tite

Tite agora tenta escrever seu nome na história do Flamengo. O técnico, que está no clube desde outubro de 2023, atualmente vive um bom momento. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de cinco vitórias consecutivas e têm três gols sofridos nos últimos oito jogos.