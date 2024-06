Espanha x Andorra: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho para amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (4), Espanha e Andorra se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, na Espanha.

Como chega a Espanha

Com o sonho de voltar a conquistar a Eurocopa e se tornar o país com maior número de títulos, com quatro canecos, a Espanha está em reta final de preparação para o torneio na Alemanha e terá pela frente a seleção de Andorra nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, esta Data Fifa será utilizada pelo técnico Luis de la Fuente para definir a lista final de convocados, afinal, 29 foram chamados e apenas 26 podem ser inscritos na competição.

Além disso, a expectativa é que o treinador espanhol possa dar oportunidades a jovens atletas como Pau Cubarsí e Fermín López, do Barcelona. Ao mesmo tempo, os campeões da Champions com o Real Madrid, Carvajal, Nacho e Joselu, devem ser poupados após o título europeu.