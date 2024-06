Corinthians confirma ‘renovação’ e tem nove jogadores em fim de contrato

Timão abre mão de jogadores experientes e históricos do clube e pode ter mais despedidas no final do ano Crédito: Jogada 10

Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians em janeiro, prometendo uma reformulação. Mudanças foram a bandeira da sua campanha para assumir o Timão. É inegável que ele vem cumprindo o discurso, já que alguns jogadores históricos do clube já saíram e outros podem deixar o Parque São Jorge em breve. Afinal, nove jogadores do atual elenco, quase um time inteiro, têm contratos perto do fim e não sabem se vão ficar. Casos dos veteranos Fagner e Romero. A renovação com a dupla ainda não foi definida internamente pelo Corinthians. O Timão entende que o ciclo dos dois está perto do fim, mas as saídas de líderes recentes podem impactar no dia a dia do elenco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além da dupla de veteranos, o Corinthians também tem dois jogadores que estão emprestados apenas até o final de 2024. Maycon, que sofreu lesão em um dos joelho e só deve retornar a jogar em 2025, depende de negociação entre o Timão e o Shakhtar Donetsk para ficar. Já Cacá está emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, custa R$ 10 milhões nos cofres do Alvinegro.