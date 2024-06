Corinthians atrasa parcela de R$ 6 milhões por compra de Félix Torres

A crise financeira do Corinthians ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (4). O clube do Parque São Jorge atrasou uma parcela da compra do zagueiro Félix Torres, que foi contratado junto ao Santos Laguna-MEX. De acordo com o UOL, o valor está em aproximadamente R$ 6 milhões. A negócio foi sacramentado em R$ 31 milhões.

Preocupado com as consequências pela falta do pagamento, a diretoria do Corinthians entrou em contato com a diretoria do time mexicano e abriu negociação. Porém, até o momento, não houve acordo.