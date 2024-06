Casemiro compra clube da Terceira Divisão da Espanha

Casemiro se torna sócio majoritário do Marbella FC, em ascensão nacional, e passará a integrar do Conselho Administrativo

O volante Casemiro começa a investir seu patrimônio no futebol, mas de uma maneira diferente. Ele comprou ações do Marbella FC, que disputará Terceira Divisão do Campeonato Espanhol. O jogador do Manchester United se torna sócio majoritário da Sociedade Anônima do clube e passará a integrar o Conselho Administrativo.

Recentemente, o Marbella subiu da Quarta Divisão da Espanha. Assim, representa o segundo acesso consecutivo a nível nacional. A entrada do jogador brasileiro no projeto é estratégica para o seu plano de ascensão. Casemiro, então, se posicionou sobre esse movimento como empreendedor.